البيت الأبيض: ترامب تبادل عبارات ودية مع ولي العهد

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد أنه تبادل عبارات ودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكنه “لم يجر مناقشات”.

وذكر البيت الأبيض أن العبارات الودية التي تبادلها مع ولي العهد، في قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، كانت “مثلما فعل مع كل زعيم حضر تقريباً”.

وأضاف ترمب: “لم يكن لدينا أي نقاش. لم يكن لدينا شيء”.

وعقد الأمير محمد بن سلمان عدة لقاءات مع زعماء العالم على هامش قمة العشرين، التي بدأت أعمالها الخميس، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.