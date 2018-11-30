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ولي العهد يجتمع مع رئيس الصين على هامش قمة العشرين

ولي العهد يجتمع مع رئيس الصين على هامش قمة العشرين
http://almnatiq.net/?p=662968

التقى ولي لعهد الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة العشرين المنعقدة في بوريس آيرس بالأرجنتين.

وكانت الخارجية ، أعلنت أن ولي العهد عقد لقاءات ودية مع قادة الدول المشاركة في قمة العشرين.

كما عقد ولي العهد لقاء وديا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش القمة.

وقالت الخارجية إن الأمير محمد بن سلمان التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش قمة العشرين.

وأضافت وزارة الخارجية في حسابها على تويتر أن ولي العهد التقى رئيسي كوريا الجنوبية والمكسيك على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

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