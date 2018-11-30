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مدني تبوك يطبق خطة مواجهة الامطار والسيول التي شهدتها المنطقة

مدني تبوك يطبق خطة مواجهة الامطار والسيول التي شهدتها المنطقة

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مدني تبوك يطبق خطة مواجهة الامطار والسيول التي شهدتها المنطقة

مدني تبوك يطبق خطة مواجهة الامطار والسيول التي شهدتها المنطقة
http://almnatiq.net/?p=662977
المناطق - تبوك - علي العميري :

طبقت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك خطتها لمواجهة الامطار والسيول والتي قد استعدت لها استعداداً مبكراً وذلك بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة .

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري في تصريحاً له انه بدأت امطار الخير والبركة منذ مساء يوم امس الخميس بأمطار متوسطة على محافظة تيماء والمراكز التابعة لها ، كما هطلت صباح هذا اليوم الجمعة امطار غزيرة على محافظات كلاً من املج والوجه وتيماء وضباء والقرى والمراكز التابعة لكل محافظة كذلك اجزاء من جنوب مدينة تبوك ، سالت على اثر هذه الامطار بعض الاودية والشعاب والذي كانت في مجراها الطبيعي ولله الحمد .

وأضاف : تلقينا في مركز والتحكم والتوجيه حتى لحظة إعداد هذا البيان عدة بلاغات بسيطة تم التعامل مع بعضها وهي عباره دخول مياه لعدد من المنازل في محافظة تيماء تم اخلائهم وايوائهم وتأمين سكنهم ، كذلك باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة املج عن حالة احتجاز اسرة مكونه من 7 اشخاص كانوا في منطقة جبليه قد احتجزتهم السيول تم اخراجهم وهم بصحة جيدة ولله الحمد ، كذلك هناك بعض البلاغات التي وردتنا تم تمريرها للجهات المعنية لمباشرتها ومتابعة ذلك .

وحذر الرائد الشمري من مخاطر السيول والامطار مشددا على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع تحذيرات الدفاع المدني وعدم المجازفة ودخول الاودية وقت جريانها والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء اثناء هطول الامطار وجريان السيول .

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