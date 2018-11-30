27 منطقة ومحافظة في المملكة تحتضن فعالية اليوم العالمي للمشي 2018

المناطق - واس

نظمت اليوم الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية فعالية اليوم العالمي للمشي 2018، في 27 منطقة ومحافظة في المملكة بالتعاون مع جميع مكاتب الهيئة ، وتأتي هذه الفعالية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضة للجميع .

وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 50 ألف مشارك ومشاركة من جميع الفئات العمرية ، حيث هدفت إلى رفع معدل ممارسة الرياضة، وذلك في إطار برامج الهيئة العامة للرياضة التي تنشد نشر ثقافة المشي بين أفراد المجتمع، وتعزيز نمط الحياة الصحي بممارسة هذا النوع من الأنشطة الرياضية، ورفع معدل المشاركة المجتمعية وفقًا لبرنامج جودة الحياة ضمن “رؤية المملكة 2030”.

