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الرئاسة الفلسطينية تثمن دعم المملكة للأونروا بـ 50 مليون دولار

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الرئاسة الفلسطينية تثمن دعم المملكة للأونروا بـ 50 مليون دولار

الرئاسة الفلسطينية تثمن دعم المملكة للأونروا بـ 50 مليون دولار
http://almnatiq.net/?p=663000
المناطق - واس

ثمنت الرئاسة الفلسطينية الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بقيمة 50 مليون دولار.
وأكدت الرئاسة في تصريح لها اليوم أن هذا ليس غريبا على مواقف المملكة العربية السعودية الدائمة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ، فقد واصلت المملكة دون انقطاع بدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة وفي المحافل الدولية كافة.
وأعربت الرئاسة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في وجه المحاولات الرامية للنيل من مكانتها ودورها على الصعيدين الاقليمي والدولي، ونحن على ثقة بأن المملكة ستواصل دورها لنصرة قضايا أمتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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