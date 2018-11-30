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إغلاق عقبة ضلع بأبها للصيانة لمدة 10 أيام اعتباراً من يوم الأحد القادم

إغلاق عقبة ضلع بأبها للصيانة لمدة 10 أيام اعتباراً من يوم الأحد القادم
http://almnatiq.net/?p=663011
المناطق - عسير

أعلن فرع وزارة النقل بمنطقة عسير عن إغلاق عقبة ضلع للصيانة اعتباراً من يوم الاحد 1440/3/24 هــ
ونوهت أنها تود من الجميع التعاون والتوجه إلى الطرق البديلة .

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل في عسير مطلق الشراري أنه سيتم إغلاق عقبة ضلع ١٠ أيام احترازيا لإزالة الصخور ، وأوضح أن الجزء المقفل بطول ٣كم من بداية النفق الثاني للقادم من أبها وحتى مفرق الغيناء قبل النفق الثالث بـ ٤٠٠ متر ، وسيتم فتح الطريق سريعا للحالات الطارئة وفقا ل “الوطن” .

ووافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على ما توصلت إليه اللجنة المكونة من مدير شرطة منطقة عسير ومدير المرور ، وبعض مديري الإدارات الحكومية في المنطقة ، وشركة شبه الجزيرة للمقاولات ، بشأن الإنهيار الصخري للجبل الواقع بعد النفق الثاني بعقبة ضلع ، وما رأته اللجنة بضرورة الحاجة إلى إغلاق جزئي للعقبة بهدف صيانة الجزء المتضرر نتيجة الإنهيار .

وتأتي موافقة سمو أمير منطقة عسير على ما رأته اللجنة المكونة نتيجة الضرر الواقع بالعقبة ، وهو إغلاق المنطقة المشار إليها بشكل جزئي لمدة عشرة أيام ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ ، وذلك لإنهاء أعمال معالجة الإنهيار الصخري .

وأكد الأمير فيصل بن خالد على جميع الجهات المعنية للقيام بدورها بالشكل المطلوب لإنهاء أعمال الصيانة في الوقت المحدد ، وإفادته بما يتم في ذلك بصفة دورية .

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