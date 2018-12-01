شاهد.. ولي العهد يوجه صفعة قوية غير متوقعة لقناة الجزيرة على الهواء في قمة العشرين

المناطق - الرياض

وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صفعة قوية لمذيعي قناة الجزيرة خلال نقلهم لوقائع قمة العشرين على الهواء مباشرة .

و من الفيديو يظهر أصوات مذيعي قناة الجزيرة و هم يوجهون أبواقهما الإعلامية لنشر انطباع عن عزلة السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى درجة التساؤل عمن سيجرؤ على مصافحته بحرارة ولقائه على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على مدار اليوم الجمعة وغدًا السبت.

لتأتي الصفعة المدوية عندما التقطت عدسات كاميرا قناة “الجزيرة” بنفسها مشهد مصافحة حارة بين ولي العهد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل جلوسهما متجاورين، بينما كان مذيع الجزيرة يتساءل في نفس اللحظة عمن سيصافح الأمير محمد بن سلمان.