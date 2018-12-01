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النمسا تعتقل ضابطا بالجيش للاشتباه في تجسسه لحساب روسيا

النمسا تعتقل ضابطا بالجيش للاشتباه في تجسسه لحساب روسيا

أبرز المواد

النمسا تعتقل ضابطا بالجيش للاشتباه في تجسسه لحساب روسيا

النمسا تعتقل ضابطا بالجيش للاشتباه في تجسسه لحساب روسيا
http://almnatiq.net/?p=663038
المناطق - وكالات

اعتقلت السلطات في النمسا ضابطا في الجيش برتبة عقيد للاشتباه بتجسسه لحساب روسيا على مدى 26 عاما بعد أن ألغت محكمة قرارا يقضي بعدم ضرورة احتجازه على ذمة التحقيق.

وتمثل القضية حرجا للنمسا إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع روسيا. وتنفي موسكو أي ضلوع في القضية التي أعلن عنها هذا الشهر واكتشفت بعد إخبارية من بريطانيا.

وقال مكتب الادعاء في سالزبرغ حيث يعيش العقيد المتقاعد حاليا في بيان “لقد اعتقل بالفعل”.

كانت محكمة في سالزبرغ قد رفضت في بادئ الأمر دفوع المدعين بأنه يمثل خطرا مع احتمال سفره وقد يواصل ارتكاب جرائمه إذا لم يتم تمديد حبسه. وبعد الإفراج عنه استأنف المدعون القرار أمام محكمة أخرى أمرت اليوم الجمعة باعتقاله.

وقال البيان إن تفاصيل الحكم ظلت سرية نظرا لحساسية التحقيق. وما زال العقيد الذي لم يُكشف عن اسمه رهن التحقيق.

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