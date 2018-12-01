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تحطم طائرة بالبرازيل.. وسقوط قتلى ومصابين

تحطم طائرة بالبرازيل.. وسقوط قتلى ومصابين
http://almnatiq.net/?p=663041
المناطق - وكالات

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب عشرة آخرون، يوم الجمعة، إثر تحطم طائرة صغيرة في حي سكني في ساو باولو، شرقي البرازيل.

وأظهرت صور حية على تلفزيون محلي بقايا حطام الطائرة التي يبدو أنها اصطدمت بجانب مبنى، كما تحطمت سيارتان كانتا أمام المبنى.

وبحسب ما نقلت الأسوشيتد برس، هرع رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان تحطم الطائرة يوم الجمعة.

وذكر متحدث باسم خدمة الإطفاء في ساو باولو،أن شخصين قتلا وأصيب 12 اخرين. وقال أندريه إلياس إن الجثتين تم انتشالهما من الطائرة.

وقال إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الجرحى من ركاب الطائرة أم كانوا على الأرض وأصيبوا في الحادث.

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