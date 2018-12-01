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بالفيديو.. ترامب يحرج رئيس الأرجنتين في عقر داره

http://almnatiq.net/?p=663047
المناطق - وكالات

وجد الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، نفسه في موقف محرج، الجمعة، بعدما ظل وحيدا على المنصة بسبب سوء تفاهم مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وبحسب ما نقلت “رويترز”، وجد ماكري نفسه وحيدا على المنصة بعدما ابتعد ترامب خلال مناسبة لالتقاط الصور.

وظهر الزعيمان وهما يتصافحان أمام المصورين قبل أن يغادر ترامب المنصة، فيما يحاول ماكري التواصل معه.

ويبدو أن الرئيس الأرجنتيني كان يريد أن يبقى ترامب على المنصة في انتظار زعماء العالم الآخرين لالتقاط “صورة جماعية” رسمية لزعماء الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

ويجتمع قادة العالم في مجموعة العشرين في بوينس آيرس في قمة 2018، التي تهدف للتوصل إلى اتفاق بشأن قضايا عالمية رئيسية.

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