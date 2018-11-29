اللجان التنظيمية لرالي حائل نيسان الدولي 2019 تستعد للنسخة 14

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بدأت اللجان التنظيمية لرالي حائل نيسان 2019 الدولي استعداداتها للنسخة الرابعة عشر بإطلاق هوية النسخة الرابعة عشر بحلة جديدة للرالي الذي ينطلق في الـ 27 ديسمبر الجاري في البطولة الأعرق برياضة السيارات السعودية بمسار صحراوي يبلغ 1727.05 كيلو متر بأربع مراحل مختلفة التضاريس من صحراء منطقة حائل.

وأوضحت اللجنة التنفيذية أن لجان الرالي بدأت استعداداتها مبكراً للحدث الأضخم في رياضة السيارات السعودية وسينطلق رالي حائل نيسان 2019 في 27 من ديسمبر الجاري حتى الأول من يناير 2019 ، وكان التسجيل للفرق المشاركة قد بدأ في 16 من نوفمبر الجاري على موقع الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وسيتم استقبال أعمال الفحص الفني والتوثيق للمشاركين على متن السيارات والدراجات النارية في التاسعة صباحا من يوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر في مركز “المغواة”.

وأفادت اللجنة التنفيذية بأنه من المقرر إقامة حفل الانطلاقة ظهر يوم السبت 29 ديسمبر في السباق بمرحلة استعراضية بمنطقة “قرين عنز” ويستمر بأربع مراحل هي ( بقعاء – الرديفة – ام القلبان – الغزالة )، على أن التوقعات للمشاركين ستصل لـ 50 سيارة، و23 دراجة نارية للمتسابقين ويبلغ مسار الرالي هذه النسخة بطول اجمالي 1727.05 كيلو متر، ويصاحب الرالي فعاليات سياحية ورياضية وشبابية متنوعة.

ويقام رالي حائل نيسان 2019 بتنظيم من هيئة تطوير منطقة حائل بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة وبإشراف فني من الاتحاد العربي السعودي للسيارات والدراجات النارية العضو في الاتحاد الدولي للسيارات “FiA” ويحظى الرالي بدعم ومتابعة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن وبإشراف ومتابعة من صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله – مساعد رئيس هيئة لتطوير منطقة حائل رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل نيسان الدولي 2019

ويستمر مهرجان الرالي لمدة عشرة أيام، ويقام السباق على تكوينات تضاريس طبيعية متنوعه ومميزه، وتواصل شركة “نيسان” للسيارات رعايتها للحدث الأضخم محليا في عالم الراليات السعودية للعام السادس على التوالي.