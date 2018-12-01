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منتخب جامعة الملك خالد يحقق كأس بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لاختراق الضاحية

منتخب جامعة الملك خالد يحقق كأس بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لاختراق الضاحية
http://almnatiq.net/?p=663053
المناطق - عسير

توج مساء اليوم منتخب جامعة الملك خالد لاختراق الضاحية بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، والتي تستضيفها جامعة حائل، وينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

وشهدت البطولة حضور معالي مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل البراهيم ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي.

وهنأ معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أعضاء المنتخب على هذا الإنجاز، مؤكدا أنه جاء نتيجة لمستوى مميز من العمل والمثابرة، مشيدا بجهود عمادة شؤون الطلاب.

كما رفع عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عبدالله بن منصور آل عضيد التهنئة لمعالي المدير ومنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز، لافتا إلى أن هذا التتويج يضاف إلى إنجازات العمادة والجامعة المتواصلة والمستمرة ومقدما شكره لوكالة العمادة للأنشطة الرياضية.

من جهته أوضح وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الرياضية الدكتور خليل إبراهيم عسيري أن هذا الإنجاز هو حصيلة عمل دؤوب وإعداد بدني مكثف من قبل مدرب متخصص في اللياقة البدنية وأبطال علقت الجامعة عليهم الآمال فكانوا على قدر المسؤولية وحققوا هذا الإنجاز بعد منافسة قوية من أكثر من ١٤٠ لاعبا من ٢١ جامعة سعودية.

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