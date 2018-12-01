عالمية قرية رجال التراثية أمسية أدبية لثقافية ألمع

المناطق - عسير

عالميون كتبوا قصة عشقهم منذ أربعين سنة ، هكذا بدأ أمين اللجنة الثقافية الأستاذ حسين الزيداني، الفعالية الثقافية (عالمية قرية رجال … وقراءة في المنجزات التراثية للراحل إبراهيم مسفر )

متحدثًا عن الراحل إبراهيم مسفر رحمه الله ، قبل أن يفتتح مدير الأمسية الأستاذ محمد الراقدي الفعالية التي أحياها الدكتور محمد علي فايع والأستاذ عبدالهادي إبراهيم مسفّر متحدثيْن عن عالمية قرية رجال والأبواب المشرعة لتسجيلها في منظمة اليونسكو ..

ثم الحديث عن جهود الراحل في هذا المجال ، ووفائه لقريته وتراثه ، قبل أن تغلب دموع الذكريات المتحدثين .

داخل الأستاذ محمد شبلان نائب القرية منوهًا بالدور الكبير الذي قدمه أهالي القرية على كلّ الأصعدة مشيدًا بدور الأستاذ إبراهيم مسفّر رحمه الله ، رافعًا شكره للأمير تركي بن طلال على متابعته الدؤوبة وحرصه الكبير على دخول القرية إلى عالم اليونسكو ..

توالت المداخلات عن القرية وعن المرحوم “بإذن الله” من أقرانه وإخوانه وطلابه ، قبل أن يُوقٓع عقد الشراكة بين اللجنة الثقافية وإدارة قرية رجال التراثية، حيث أكد الأستاذ عبدالهادي مسفر دعوة اللجنة لإقامة كلّ فعالياتها داخل القرية مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به ..

في نهاية الأمسية كرّم أمين اللجنة الضيفين ومدير الحوار .