٥ فئات مجتمعية تناقش ١٧ محواراً مع نائب أمير عسير أثناء زيارته لمحافظة بلقرن

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حفلت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير لمحافظة بلقرن ببرنامج عملي منظم أسهم في الخروج بمحاور هامة تم طرحها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة.

وتضمنت زيارة نائب أمير منطقة عسير لمحافظة بلقرن الإلتقاء ب٥ شرائح مجتمعية مختلفة من أبناء المحافظة .

حيث استهل سموه الزيارة باستقبال المواطنين بالمحافظة واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم موجهاً بمعالجة أوضاعهم بشكل عاجل .

فيما عقد سموه اجتماع بمديري الإدارات الحكومية ، مبيناً أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وذلك من أجل خدمة أبناء المحافظة وتلمس احتياجاتهم ، ثم استعرض محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها والتي شملت متطلبات الشئون الأمنية و التنمية الإدارية ، ودور القطاع الثالث في مساعدة الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية إلى جانب دور الجهات الحكومية في تسهيل وجلب الاستثمارات للمحافظة.

عقب ذلك التقى سمو نائب أمير منطقة عسير أعضاء المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة وتم مناقشة 5 محاور أساسيةاشتملت على متطلبات التنمية البلدية و التنمية البيئية والزراعية ، ومتطلبات التنمية التعليمية والصحية، إلى متطلبات المياه والصرف الصحي .بالمحافظة .

كما عقد سموه اجتماعاً آخر مع شباب وشابات المحافظة وناقش سموه معهم عدد من المحاور والموضوعات المتعلقة بالشباب جاءت في مقدمتها

المجال الصحي والتعليمي والرياضي والاقتصادي والإعلامي .

واختتم الأميرتركي بن طلال زيارته لمحافطة بلقرن التقائه برواد ورائدات الاعمال بالمحافظة وتضمن اللقاء بحث 4 محاور مهمة منها متطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمارية في محافظة بلقرن وعرض الفرص الاستثمارية المناسبة في المحافظة إلى التحديات ، ومحور المحفزات التي يحتاجها رجال الأعمال من قبل الجهات الرسمية للنهوض بالاستثمار وإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات المحافظة للمساهمة في الناتج المحلي ومتطلبات التنمية السياحية والتراثية.

فيما شملت زيارة سمو نائب أمير منطقة عسير لمحافظة بلقرن زيارة سموه لعدد من المشايخ والأعيان في منازلهم للسلام والإطمئنان عليهم .