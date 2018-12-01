تحية “الهاي فايف” بين الرئيس الروسي وولي العهد ستتصدر وسائل الإعلام حول العالم

المناطق _ الرياض

علقت شبكة CBS الأميركية على مصافحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة مجموعة العشرين التي تعقد في الوقت الحالي بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقالت: إن تحية “الهاي فايف” التي ظهرت على البث المباشر للقمة أظهرت مدى عمق وود العلاقات بين الرئيس الروسي وولي العهد، مؤكدة أن تلك الصورة ستتصدر وسائل الإعلام حول العالم.

وأكدت أن المصافحة كانت بطريقة عفوية وودية، وهو ما يؤهلها لتتصدر الصفحات الأولى للجرائد على مستوى العالم.

وكانت روسيا قد أكدت أن توطيد العلاقات مع السعودية هو السبيل الوحيد لضمان استقرار أسواق النفط العالمية في الوقت الحالي، لاسيما في ظل العديد من التحديات التي ينتظرها.

أظهر مقطع فيديو العلاقة القوية التي تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين مساء اليوم الجمعة.

وخلال جلسة مجموعة العشرين مساء اليوم صافح ولي العهد بوتين، فيما شد الأمير محمد بن سلمان على يد الرئيس الروسي في مشهد يؤكد متانة العلاقات بين المملكة وروسيا.

ويُجهز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية التي من المتوقع مناقشتها خلال اللقاء المنتظر بين الجانبين على هامش قمة مجموعة العشرين، بالإضافة إلى الإعداد لزيارة رسمية- أعلن عنها الكرملين- للمملكة خلال الفترة المقبلة.