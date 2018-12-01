مدني المدينة: انتشال جثة طفل والبحث عن اثنين آخرين فقدوا بسيول وادي سما

المناطق- ينبع

عثرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع على طفل متوفى يبلغ من العمر ٩ سنوات داخل وادي سما بمركز تلعة نزا فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن طفل وطفلة مفقودين.

وتفصيلاً، أوضح حساب الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي: أن مدني المدينة المنورة يعثر على طفل متوفى يبلغ من العمر ٩ سنوات في وادي سما بتلعة نزا نسأل الله له الرحمة ولا زالت عمليات البحث مستمرة عن طفل وطفلة بمشاركة فريق السلام التطوعي.

وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة ينبع بجميع مراكزها وقراها قد تسببت في إنقاذ 40 شخصاً محتجزاً وحدوث التماسات وتوقف مصاعد واحتجازات ومفقودين فيما تواصل فرق الدفاع المدني بمشاركة طيران الأمن التعامل مع الاحتجازات بوادي سما بتلعة نزا حيث تم العثور على 8 مفقودين منهم 5 أشخاص تم العثور عليهم عن طريق طيران الأمن ومازالت فرق الدفاع المدني وطيران الأمن يسعيان للبحث عن ٣ مفقودين.