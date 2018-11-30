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تقنية تبوك تنهي الأسبوع الرابع من برنامج “أتقن”

تقنية تبوك تنهي الأسبوع الرابع من برنامج “أتقن”
http://almnatiq.net/?p=663093
المناطق- تبوك
أنهت الكلية التقنية بمنطقة تبوك المرحلة الرابعة من برنامج ” أتقن” وتستعد الأحد القادم لإطلاق المرحلة الخامسة والأخيرة من عمر البرنامج.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري أن المرحلة الرابعة للبرنامج المجتمعي ” أتقن ” يضم حزمة من البرامج التدريبية التي تلامس حاجة شرائح المجتمع لحياتهم اليومية وعددها 14 تنفذ في الوحدات التدريبية بالمنطقة مشيرا إلى أن الأسبوع الخامس والختامي لهذه المرحلة يبدأ تنفيذه مطلع الأسبوع القادم بدء من يوم الأحد عبر موقع مركز الأعمال على الرابط التالي :https://ctc.tvtc.gov.sa .
وأضاف أن أكثر من 500 مستفيد ومستفيدة بالمنطقة أكملوا برامج تدريبية تناسب ميولهم ورغباتهم في هذا البرنامج.

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