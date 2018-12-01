منصور بن متعب يصل إلى المكسيك

المناطق- واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين اليوم إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي للمشاركة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مراسم حفل نقل السلطة التنفيذية الفدرالية لفخامة رئيس الولايات المتحدة المكسيكية الرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور رئيساً للبلاد.

وكان في استقبال سموه في مطار بنيتو خواريز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية المكسيكية و سفارة المملكة في المكسيك.