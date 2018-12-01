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ثنائي الأهلي غير راض عن التعادل مع الفيحاء

ثنائي الأهلي غير راض عن التعادل مع الفيحاء
http://almnatiq.net/?p=663107
المناطق _ الرياض

وصف جوزيه دي سوزا، لاعب الأهلي التعادل مع الفيحاء (1-1) بالمؤلم ،مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة للغاية الإ أن الفريق عانى من سوء الحظ.

وأوضح دي سوزا أن بإمكانه اللعب كمحور بمفرده ويستطيع الموازنة خلال المباراة في مركزه.

أكد أن الفريق يخرج من لقاء اليوم مرفوع الرأس لاسيما وأن هناك العديد من الفرص التي لم تترجم لأهداف.

ووجه دي سوزا رسالة للجماهير “أطالبهم بالحضور لأن تواجدهم داخل أرض الملعب مهم جداً بالنسبة لنا كلاعبين”.

في سياق متصل، أبدى اللاعب سلمان المؤشر حزنه البالغ بسبب تعادل فريقه مع الفيحاء “أهدرنا أكثر من هجمة كان بإمكانها حسم المباراة لصالحنا، وتراجعنا في نهاية اللقاء لأننا ماتوقعنا أن يسجل المنافس هدف في الدقائق الأخيرة”.

وعن عدم مشاركته منذ لقاء الأهلي والنصر فسر المؤشر بإنه كان مصاباً واتبع برنامج علاجي لمدة اسبوعين.

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