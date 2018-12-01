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أسعار الذهب تنخفض مع صعود الدولار

أسعار الذهب تنخفض مع صعود الدولار
http://almnatiq.net/?p=663119
المناطق _ الرياض

انخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار بينما تخطت أسعار البلاديوم حاجز 1200 دولار للأونصة للمرة الأولى.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.24% إلى 1221.37 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.33% لتبلغ عند التسوية 1220.10 دولار للأونصة.وتراوحت أسعار الذهب في نطاق بين 1210.65 دولار و1230.07 دولار على مدار الأسبوعين المنقضيين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم أثناء الجلسة إلى مستوى قياسي مرتفع فوق 1200 دولار للأونصة للمرة الأولى، قبل أن يتخلى عن مكاسبة وينخفض 0.2% عند 1178.49 دولار في أواخر التعاملات.

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