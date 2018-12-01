حرس الحدود ينقذ بحارا تركيا تعرض لحاله مرضية طارئة

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صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي ، بأنّه وفي إطار تنفيذ مهام حرس الحدود في العمليات الإنسانية للبحث والإنقاذ، باشرت الدوريات البحرية بوحدة أمن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ، عند الساعة (١١.٢٥) من صباح يوم الجمعة بلاغا من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) التابع لحرس الحدود عن تلقيهم إتصال من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجمهورية تركيا الشقيقة؛ ‏( TRMCC)، وذلك عن تعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية ، بالقرب من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ، لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم على الفور تحديد موقع السفينة ، على بعد مسافة (١٦) ميلاً بحرياً عن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ، والتواصل مع كابتنها الذي أفاد عن تعرض بحار تركي الجنسية يبلغ من العمر (٢٨) لحالة مرضية طارئة ، وتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، التوجه للموقع ومرافقة السفينة الى الميناء ، وإخلاء المريض منها، ونقله إلى المستشفى بواسطه الهلال الأحمر السعودي .