احدث الأخبار

رئيس الإمارات: الحفاظ على روح الاتحاد يظل دوما هدفنا الاستراتيجي الأسمى
أبرز المواد
 “البيئة” تطرح 101 وظيفة للسعوديين بمركز الملك عبد العزيز للخيل
أبرز المواد
 حرس الحدود ينقذ بحارا تركيا تعرض لحاله مرضية طارئة
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 محمد بن راشد: الشيخ زايد كان وسيظل واحدا من قادة معدودين في تاريخ البشرية
أبرز المواد
 الاستخبارات السويدية: 100 من أعضاء داعش لا زالوا متواجدين في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 أسعار الذهب تنخفض مع صعود الدولار
أبرز المواد
 اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 47 عاماً من البناء والإنجازات
أبرز المواد
 سفارة المملكة في فرنسا توصي بتجنب الذهاب إلى الشانزيليزيه والمناطق المحيطة
أبرز المواد
 هكذا تدير طهران شبكة التضليل الإعلامي حول العالم
أبرز المواد
 ثنائي الأهلي غير راض عن التعادل مع الفيحاء
أبرز المواد
 ترامب ينعي “بوش”و يشيد بزعامته القيادية
أبرز المواد
رئيس الإمارات: الحفاظ على روح الاتحاد يظل دوما هدفنا الاستراتيجي الأسمى

رئيس الإمارات: الحفاظ على روح الاتحاد يظل دوما هدفنا الاستراتيجي الأسمى

أبرز المواد
“البيئة” تطرح 101 وظيفة للسعوديين بمركز الملك عبد العزيز للخيل

“البيئة” تطرح 101 وظيفة للسعوديين بمركز الملك عبد العزيز للخيل

أبرز المواد
حرس الحدود ينقذ بحارا تركيا تعرض لحاله مرضية طارئة

حرس الحدود ينقذ بحارا تركيا تعرض لحاله مرضية طارئة

أبرز المواد
القيادة تهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده

أبرز المواد

رئيس الإمارات: الحفاظ على روح الاتحاد يظل دوما هدفنا الاستراتيجي الأسمى

رئيس الإمارات: الحفاظ على روح الاتحاد يظل دوما هدفنا الاستراتيجي الأسمى
http://almnatiq.net/?p=663135
المناطق - الرياض

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الثاني من ديسمبر يوم خالدٌ، ومناسبةٌ مجيدةٌ، نستحضر منها السيرة العطرة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، -طيب الله ثراه-، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين أقاموا هذه الدولة على قواعد متينة من العدل والمساواة، ونذروا النفس لما فيه صالح العباد ومصلحة البلاد، ووضعوا الدعائم الأساسية لدولة عصرية ناجحة، ينعم الجميع فيها بالرفاهية والأمن والسعادة، حتى أصبحت بإنجازاتها الباهرة وسمعتها الطيبة مثالاً يحتذى حول العالم.
وقال سمو الشيخ خليفة “نحتفل اليوم بذكرى عزيزة وغالية هي الذكرى الـ 47 لإعلان اتحادنا، وتأسيس دولتنا، بعدما كانت حلمًا في الصدور، وأملاً في الضمائر، ثم أصبحت واقعًا مضيئًا لمواطنينا.
وأضاف سموه أنه وبفضل من الله، ثم الرؤى الحكيمة للآباء، والقرارات الرشيدة للقيادة، والجهود المخلصة لأبناء الوطن، تعيش بلادنا اليوم واحدةً من أعظم لحظاتها التاريخية، إذ تحظى بحكومة رشيدة تُشرِك المواطنين في صنع قراراتها ورسم سياساتها، وتملك بُنًى تحتية متطورة وخدمات صحيةِ وتعليميةِ وسكنيةِ عالية الجودة ومؤسسات عدلية وأمنية ودفاعية عالية الكفاءة والجاهزية، وأسست لمجتمع منفتح حريص على تمكين المرأة وتعزيز دور القيادات الشابة.
وأكد أن الحفاظ على روح الاتحاد يظل دومًا هدفنا الاستراتيجي الأسمى، والذي نعمل على إنجازه برؤية متماسكة موحدة وغايات واضحة محددة وسياسات تنموية وتطويرية شاملة، مشيرًا سموه إلى أن الدولة انتقلت في يُسرٍ من “مرحلة التأسيس” إلى “مرحلة التَّمكين”

روابط ذات صلة

“البيئة” تطرح 101 وظيفة للسعوديين بمركز الملك عبد العزيز للخيل

“البيئة” تطرح 101 وظيفة للسعوديين بمركز الملك عبد العزيز للخيل
حرس الحدود ينقذ بحارا تركيا تعرض لحاله مرضية طارئة

حرس الحدود ينقذ بحارا تركيا تعرض لحاله مرضية طارئة
القيادة تهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اليوم الوطني لبلاده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*