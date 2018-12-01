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باكستان تطالب الهند بتغيير أسلوبها لإيجاد حل سلمي للقضية الكشميرية

باكستان تطالب الهند بتغيير أسلوبها لإيجاد حل سلمي للقضية الكشميرية
http://almnatiq.net/?p=663138
المناطق - وكالات

قال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، إن بقاء القضية الكشميرية عالقة يحول دون تطبيع العلاقات بين باكستان والهند.
وأضاف أنه يجب على الهند تغيير أسلوبها في التعامل مع القضية الكشميرية وانتهاج أسلوب واقعي يساعد في حل القضية سلميًا لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.
وأوضح في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام الباكستانية اليوم، أن الانتهاكات الهندية المستمرة في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير تجعل عملية التطبيع بين البلدين صعبة.
وأكد أن الحوار هو السبيل الأمثل والوحيد أمام باكستان والهند لحل القضية الكشميرية.

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