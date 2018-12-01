العثور على مفقود تبوك

المناطق - تبوك :

عُثر على المواطن المفقود سعيد بن سالم القرعاني صباح اليوم السبت وهو بحاله صحية جيدة في الحرة جنوب تبوك ، بعد فقدانه من فجر الثلاثاء الماضي .

وقال ابراهيم القرعاني شقيق المفقود أنه تم العثور على شقيقة المفقود في الحرة جنوب تبوك وهو بصحة جيدة حيث أن سيارتة تعطلت عليه تركها وسار عدة كيلو مترات سيرا على الاقدام بحثا عن من يقوم بمساعدته حتى وصل الى احدى السكان في البادية وقام بالاتصال على عائلتة وابلاغهم بأنه بصحة جيدة وعلى الفور تم ابلاغ الجهات الرسمية بذلك .

ووجه القرعاني خالص شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك حفظة الله لاهتمامه ومتابعته وتوجيه من يلزم بتكثيف البحث عن شقيقنا وهذا غير مستغرب من سموه الكريم وجزاه الله خير الجزاء وأضاف بأنه يشكر الجهات الامنية وفرق البحث والتطوعية وكل من ساهم في البحث عن شقيقة.