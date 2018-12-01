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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن توزيع مساعدات غذائية جديدة لنازحي الحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن توزيع مساعدات غذائية جديدة لنازحي الحديدة
http://almnatiq.net/?p=663144
المناطق - الرياض

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع مساعدات غذائية جديدة لنازحي محافظة الحديدة بحضور وكيل اول محافظة الحديدة وليد القديمي و مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة عدن صالح الذيباني .
وخلال التدشين أشاد الوكيل القديمي بالأعمال الإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة في جميع المحافظات اليمنية وعلى وجة الخصوص محافظة الحديدة.
من جانبه أشار مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن إلى أن المركز اعتمد 15 ألف سلة غذائية سيتم توزيعها للنازحين في عدن ولحج والضالع وسكان المناطق المحررة، موضحا أن السلال الغذائية تحتوي على الدقيق والأرز والسكر والسمن والبقوليات إلى جانب توزيع المواد الإيوائية كالخيام والبطانيات والفرش.

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