شاهد .. مواطن كاد أن يقتل “زواره المهنئين” بسلاحه الرشاش

المناطق - الرياض

رغم كل التحذيرات التي توجهها الجهات المعنية بعدم استخدام الأسلحة النارية في غير الأغراض التي خصص الترخيص لها، كالأفراح والمناسبات، إلا أن الظاهرة لم تختف والمواطنون لم يوقفوها.

وآخر ما بدا على السطح من هذه الظاهرة، مقطعا فيديو رصدا مواطن يطلق النار في إحدى المناسبات، إلا أن البندقية الآلية خرجت عن سيطرته لتتجه بعيدا عن وجهتها.

ومن لطف الأقدار، أصابت الطلقة حائط يستند عليه أكثر من شخص، أي أنها كانت كفيلة بإسقاط أي منهم على الفور، ورغم ذلك إلا أن المواطن استكمل إطلاق النار وكان شيئا لم يكن !

وطالب مواطنون بتفعيل الأنظمة، التي تنص على معاقبة بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تزيد عن ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي: استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا.