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تحت مسمى معرض الفنان عبدالله صيدان

استقبال أعمال المشاركين في المعرض التشكيلي لملتقى المجاردة 1440

استقبال أعمال المشاركين في المعرض التشكيلي لملتقى المجاردة 1440
http://almnatiq.net/?p=663159
المناطق - عسير

برعاية من محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض تعلن اللجنة الفرعية للتنمية السياحية عن رغبتها في اقامة المعرض التشكيلي المفتوح ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي الـسابع والمقام بشارع الفن بمحافظة المجاردة باسم مشرف التربية الفنية (الفنان عبدالله صيدان بتاريخ 20/4/1440هـ لجميع الشرائح العمرية والمدارس والموهوبين من أهالي المجاردة ومن خارجها.
وعلى الراغبين المشاركة التنسيق مع رئيس اللجنة الفنية خالد الشهري عبر خدمة الواتس أب / 0554411572 .

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