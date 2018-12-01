النيابة العامة : استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن سنة

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حذرت النيابة العامة من استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات .

وأكدت النيابة العامة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهمالة، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.