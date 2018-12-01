احدث الأخبار

هيئة الاتصالات: 130.5% نسبة انتشار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة على مستوى السكان بنهاية الربع الثالث من 2018م
منوعات
 شراكة بين قرية رجال ومرشدي عسير السياحيين
منطقة عسير
 “الغذاء والدواء” تحذر من 4 منتجات لفرد الشعر لاحتوائها على نسبة عالية من مادة “فورمالدهيد”
أبرز المواد
 المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة ( الأونروا ) : يعرب عن امتنانه للمملكة لتبرع السخي بقيمة 63 مليون دولار
أبرز المواد
 وكيل إمارة الجوف يفتتح بطولة السلة على الكراسي
أبرز المواد
 “البيئة” تطرح 101 وظيفة للسعوديين بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية
أبرز المواد
 الجدعان يشارك في أعمال منتدى المستثمر لمجموعة العشرين
أبرز المواد
 وزير المالية يشارك في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين
أبرز المواد
 2100 طن من المشتقات النفطية السعودية تصل المهرة
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يضع حجر الأساس لمطار القنفذة.. والإنجاز خلال عامين
أبرز المواد
 الأرصاد تصدر 3 تنبيهات بهطول أمطار رعدية اليوم على هذه المناطق
أبرز المواد
 النيابة العامة : استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن سنة
أبرز المواد
هيئة الاتصالات: 130.5% نسبة انتشار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة على مستوى السكان بنهاية الربع الثالث من 2018م

هيئة الاتصالات: 130.5% نسبة انتشار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة على مستوى السكان بنهاية الربع الثالث من 2018م

منوعات
شراكة بين قرية رجال ومرشدي عسير السياحيين

شراكة بين قرية رجال ومرشدي عسير السياحيين

منطقة عسير
“الغذاء والدواء” تحذر من 4 منتجات لفرد الشعر لاحتوائها على نسبة عالية من مادة “فورمالدهيد”

“الغذاء والدواء” تحذر من 4 منتجات لفرد الشعر لاحتوائها على نسبة عالية من مادة “فورمالدهيد”

أبرز المواد
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة ( الأونروا ) : يعرب عن امتنانه للمملكة لتبرع السخي بقيمة 63 مليون دولار

المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة ( الأونروا ) : يعرب عن امتنانه للمملكة لتبرع السخي بقيمة 63 مليون دولار

أبرز المواد

وكيل إمارة الجوف يفتتح بطولة السلة على الكراسي

وكيل إمارة الجوف يفتتح بطولة السلة على الكراسي
http://almnatiq.net/?p=663192
الجوف - محمد الحسن

افتتح وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية، المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد بطولة كرة السلة لأندية (مكة المكرمة- المدينة المنورة – الطائف – الأحساء- الدمام – الجوف) و التي أقيمت منافساتها على صالة نادي العروبة بسكاكا خلال الفترة من 21- 22 /3 /1440هـ  و التي تأهلت معها أندية الجوف و المدينة المنورة و الأحساء و الطائف إلى نهائيات بطولة دوري الدرجة الأولى .

بدأت البطولة بالسلام الملكي بعدها، قام وكيل الإمارة بالسلام على الفرق المشاركة و تقديم الورود بهذه المناسبة ، ثم قام بتكريم شركاء النجاح و هم إدارة التربية الخاصة بتعليم الجوف ، و مدرسة صقر قريش الابتدائية، و اللجنة النسائية بمجلس شباب منطقة الجوف ؛ مثمنًا لهم تعاونهم الأمثل في سبيل انجاح فعاليات هذه البطولة .

بعدها انطلقت فعاليات البطولة وسط تنافس و ندية بين الفرق المشاركة و التي تأهلت فيها الفرق على النحو التالي :
المجموعة الأولى حقق نادي الجوف المركز الأول و نادي الأحساء المركز الثاني .
المجموعة الثانية حقق نادي المدينة المنورة المركز الأول و نادي الطائف المركز الثاني .
من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح التهنئة للفرق المتأهلة ، متمنيًا للجميع التوفيق في الاستحقاقات
القادمة ، و قدم التهنئة لفريق الجوف على المستوى المميز و الأداء الرجولي الذي ظهروا فيه ، مثمنًا الجهد المميز و الرائع لمدرب الفريق الكابتن سعيد بدري و الذي أدّى بعد عون الله من تحقيق هذا الإنجاز و الشكر موصول لإداري الفريق الأستاذ مراد الكريع .

وعلى هامش البطولة و ضمن أنشطته الاجتماعية ؛ جلب نادي الجوف ورشة متنقلة لإصلاح الكراسي المتحركة ، بهدف تقديم خدمة الصيانة و
الإصلاح لمستخدمي الكراسي المتحركة بالمجان .

روابط ذات صلة

“الغذاء والدواء” تحذر من 4 منتجات لفرد الشعر لاحتوائها على نسبة عالية من مادة “فورمالدهيد”

“الغذاء والدواء” تحذر من 4 منتجات لفرد الشعر لاحتوائها على نسبة عالية من مادة “فورمالدهيد”
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة ( الأونروا ) : يعرب عن امتنانه للمملكة لتبرع السخي بقيمة 63 مليون دولار

المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة ( الأونروا ) : يعرب عن امتنانه للمملكة لتبرع السخي بقيمة 63 مليون دولار
“البيئة” تطرح 101 وظيفة للسعوديين بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية

“البيئة” تطرح 101 وظيفة للسعوديين بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*