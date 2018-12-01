وكيل إمارة الجوف يفتتح بطولة السلة على الكراسي

الجوف - محمد الحسن

افتتح وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية، المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد بطولة كرة السلة لأندية (مكة المكرمة- المدينة المنورة – الطائف – الأحساء- الدمام – الجوف) و التي أقيمت منافساتها على صالة نادي العروبة بسكاكا خلال الفترة من 21- 22 /3 /1440هـ و التي تأهلت معها أندية الجوف و المدينة المنورة و الأحساء و الطائف إلى نهائيات بطولة دوري الدرجة الأولى .

بدأت البطولة بالسلام الملكي بعدها، قام وكيل الإمارة بالسلام على الفرق المشاركة و تقديم الورود بهذه المناسبة ، ثم قام بتكريم شركاء النجاح و هم إدارة التربية الخاصة بتعليم الجوف ، و مدرسة صقر قريش الابتدائية، و اللجنة النسائية بمجلس شباب منطقة الجوف ؛ مثمنًا لهم تعاونهم الأمثل في سبيل انجاح فعاليات هذه البطولة .

بعدها انطلقت فعاليات البطولة وسط تنافس و ندية بين الفرق المشاركة و التي تأهلت فيها الفرق على النحو التالي :

المجموعة الأولى حقق نادي الجوف المركز الأول و نادي الأحساء المركز الثاني .

المجموعة الثانية حقق نادي المدينة المنورة المركز الأول و نادي الطائف المركز الثاني .

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح التهنئة للفرق المتأهلة ، متمنيًا للجميع التوفيق في الاستحقاقات

القادمة ، و قدم التهنئة لفريق الجوف على المستوى المميز و الأداء الرجولي الذي ظهروا فيه ، مثمنًا الجهد المميز و الرائع لمدرب الفريق الكابتن سعيد بدري و الذي أدّى بعد عون الله من تحقيق هذا الإنجاز و الشكر موصول لإداري الفريق الأستاذ مراد الكريع .

وعلى هامش البطولة و ضمن أنشطته الاجتماعية ؛ جلب نادي الجوف ورشة متنقلة لإصلاح الكراسي المتحركة ، بهدف تقديم خدمة الصيانة و

الإصلاح لمستخدمي الكراسي المتحركة بالمجان .