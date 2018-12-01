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شراكة بين قرية رجال ومرشدي عسير السياحيين

شراكة بين قرية رجال ومرشدي عسير السياحيين

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شراكة بين قرية رجال ومرشدي عسير السياحيين

شراكة بين قرية رجال ومرشدي عسير السياحيين
http://almnatiq.net/?p=663214
المناطق - أبها
أبرمت إدارة قرية رجال التراثية بمحافظة رجال ألمع اتفاقية شراكة مع مرشدي عسير السياحيين  فيما يخدم العمل المشترك في عدة مجالات.
ويأتي في مقدمة المجالات التي سيتم العمل المشترك فيها التسويق للقرية والعمل يدا بيد لتضمينها ضمن المسارات السياحية في المنطقة التي يقوم المرشدين السياحيين بتنفيذها.
وأوضح رئيس مرشدي عسير السياحيين خالد معجب آل طوق أن إدارة القرية بقيادة عبدالهادي إبراهيم مسفر قدمت تسهيلات للمرشدين السياحيين منسوبي المجلس بالحصول على تخفيض على جميع الخدمات المقدمة في القرية، كاشفا عن التعاون القادم في تنفيذ الفعاليات والأنشطة في القرية بتوفير وتدريب مرشدين سياحيين مؤهلين حسب متطلبات الترخيص من هيئة السياحة، وكذلك إقامة محاضرات تعريفية لمهنة الإرشاد السياحي في القرية، خصوصا أنها مقبلة على الحصول على التصنيف كموقع تراث عالمي، ويتطلب ذلك وجود مرشدين سياحيين مرخصين مؤهلين تأهيل كبير

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