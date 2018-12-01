احدث الأخبار

محادثات رباعية لحل أزمة السفن الأوكرانية
أبرز المواد
 السفارة في بلجيكا تحذر المواطنين من المظاهرات
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحذر من 4 منتجات لفرد الشعر
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات: 130.5% نسبة انتشار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة على مستوى السكان بنهاية الربع الثالث من 2018م
منوعات
 شراكة بين قرية رجال ومرشدي عسير السياحيين
منطقة عسير
 “الغذاء والدواء” تحذر من 4 منتجات لفرد الشعر لاحتوائها على نسبة عالية من مادة “فورمالدهيد”
أبرز المواد
 المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة ( الأونروا ) : يعرب عن امتنانه للمملكة لتبرع السخي بقيمة 63 مليون دولار
أبرز المواد
 وكيل إمارة الجوف يفتتح بطولة السلة على الكراسي
أبرز المواد
 “البيئة” تطرح 101 وظيفة للسعوديين بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية
أبرز المواد
 الجدعان يشارك في أعمال منتدى المستثمر لمجموعة العشرين
أبرز المواد
 وزير المالية يشارك في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين
أبرز المواد
 2100 طن من المشتقات النفطية السعودية تصل المهرة
أبرز المواد
محادثات رباعية لحل أزمة السفن الأوكرانية

محادثات رباعية لحل أزمة السفن الأوكرانية

أبرز المواد
السفارة في بلجيكا تحذر المواطنين من المظاهرات

السفارة في بلجيكا تحذر المواطنين من المظاهرات

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تحذر من 4 منتجات لفرد الشعر

“الغذاء والدواء” تحذر من 4 منتجات لفرد الشعر

أبرز المواد
هيئة الاتصالات: 130.5% نسبة انتشار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة على مستوى السكان بنهاية الربع الثالث من 2018م

هيئة الاتصالات: 130.5% نسبة انتشار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة على مستوى السكان بنهاية الربع الثالث من 2018م

منوعات

“الغذاء والدواء” تحذر من 4 منتجات لفرد الشعر

“الغذاء والدواء” تحذر من 4 منتجات لفرد الشعر
http://almnatiq.net/?p=663223
المناطق_الرياض

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من 4 منتجات لفرد الشعر، لاحتوائها على نسبة عالية من مادة “فورمالدهيد”.
وأوضحت الهيئة، أنها جمعت وحللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء 4 منتجات على نسبة عالية من مادة”فورمالدهيد” التي تسبب مخاطر صحية للمستهلك في حال تجاوزها الحدود المسموح بها في متطلبات السلامة بمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016 .
ويحمل المنتج الأول اسم “Yunea with keratin complex hair protein therapy” وصُنع في الولايات المتحدة الأمريكية برقم تشغيلة(L16AX0428UAE) وتاريخ صلاحيته 08 /2019م ، فيما يحمل المنتج الثاني اسم “Richee professional bioplastica capilar 2 ” المصنوع في البرازيل برقم تشغيلة (BTCRP1704) وتاريخ صلاحيته 04 /2019م، في حين يحمل المنتج الثالث اسم “RG Amazon X-treme” وصُنع في الولايات المتحدة الأمريكية ولجميع التشغيلات، أما المنتج الرابع فيحمل اسم “KeraRoyalultimate hair care keratin smoothing system” وصُنع في الولايات المتحدة الأمريكية برقم تشغيلة (17-6104) وتاريخ صلاحيته08 /2019م.
ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات بأرقام التشغيلات المشار إليها، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، مشيرةً إلى أن على منافذ البيع ومراكز التوزيع وصالونات التجميل النسائية إيقاف بيع هذه المنتجات، وإرجاعها إلى مورديها، وعلى مستوردي وموزعي هذه المنتجات سحبها من منافذ البيع والمستودعات والتنسيق مع الهيئة لإتلافها.
وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب هذه المنتجات من الأسواق، ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

روابط ذات صلة

محادثات رباعية لحل أزمة السفن الأوكرانية

محادثات رباعية لحل أزمة السفن الأوكرانية
السفارة في بلجيكا تحذر المواطنين من المظاهرات

السفارة في بلجيكا تحذر المواطنين من المظاهرات
“الغذاء والدواء” تحذر من 4 منتجات لفرد الشعر لاحتوائها على نسبة عالية من مادة “فورمالدهيد”

“الغذاء والدواء” تحذر من 4 منتجات لفرد الشعر لاحتوائها على نسبة عالية من مادة “فورمالدهيد”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*