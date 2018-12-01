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اللجنة الرباعية والأمم المتحدة تجتمعان في الرياض لمناقشة الوضع الاقتصادي اليمني

اللجنة الرباعية والأمم المتحدة تجتمعان في الرياض لمناقشة الوضع الاقتصادي اليمني
http://almnatiq.net/?p=663234
المناطق_متابعات

عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن المكونة من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة اجتماعاً مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض اليوم السبت، وذلك برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر مدير مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبحضور سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية سايمون كوليس ونائب سفير المملكة المتحدة لدى اليمن فيونا والكر دويل، ونائب مدير إدارة التنمية الدولية في اليمن لويس والكر، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، ومساعد وزير الخارجية للإمارات العربية المتحدة سلطان الشامسي، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ للأمم المتحدة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية لمكتب الأمم المتحدة ليزا غراندي.
وتناول الاجتماع المناقشات الأخيرة في مجلس الأمن الدولي التي أبرزت القلق المتزايد بشأن تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في الداخل اليمني.
وأوضح السفير آل جابر بأن الاجتماع تناول الوضع الإنساني وآلية الدعم في اليمن، وكيفية تحسين مستوى مواجهة التحديات المتواجدة، سواء كانت من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من قبل إيران، أو من الوضع المعيشي والاقتصاد اليمني.
وأبان آل جابر بأن النقاشات كانت مثمرة، وبأن الجميع اتفقوا على الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات لمتابعة الوضع الاقتصادي والإنساني في الداخل اليمني.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الوضع الإنساني في اليمن بين اللجنة الرباعية والأمم المتحدة على ضوء ما تحقق من تحسن في آداء الاقتصاد اليمني والارتفاع الملحوظ في قيمة الريال اليمني نتيجةً لمساهمة المملكة بوديعة مقدارها ٢ مليار دولار في البنك المركزي، ووديعة أخرى بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، ودعمها الشهري للمشتقات النفطية بقيمة ٦٠ مليون دولار ، وما تقدمه من مشروعات تنموية، واستمرارها بعمليات إعادة الإعمار في عدد من المحافظات اليمنية.

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