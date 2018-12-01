محادثات رباعية لحل أزمة السفن الأوكرانية

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http://almnatiq.net/?p=663235
المناطق_وكالات

قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت إن ميركل عبرت عن قلقها تجاه الأحداث التي جرت في مضيق كيرتش قبالة القرم وذلك لدى اجتماعها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين في بوينس أيرس.

وأضاف المتحدث أن الزعيمين اتفقا على إجراء محادثات بشأن القضية على مستوى المستشارين بين أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.

واحتجزت روسيا الأسبوع الماضي ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وأفراد أطقمها عندما حاولت دخول مضيق كيرتش.

وتابع المتحدث أن ميركل وبوتين ناقشا أيضا الوضع في سوريا واتفقا على ضرورة بذل مزيد من الجهد من أجل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة عقدت في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول بين ألمانيا وفرنسا وتركيا وروسيا.

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