التحالف: تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية لميليشيا الحوثي الإرهابية في صعدة

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أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن،تركي المالكي، أن قياده القوات المشتركه للتحالف ” ومن خلال عمليات المراقبه المستمره لنشاطات وتحركات المليشيا الحوثية الإرهابيه المدعومة من إيران تم اليوم رصد محاولة تجهيز منصة اطلاق صواريخ بالستيه بمحافظة صعده مديريه مجز) من قبل العناصر الحوثيه الارهابيه بعد ان قامت بتمويه المنصه لغرض اخفائها .

وعلى الفور قامت قوات التحالف باستهداف المنصة وتدميرها كلياً بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعد الاشتباك لقوات التحالف.

وتؤكد قياده القوات المشتركه للتحالف التزامها بتدمير القدرات النوعية كالصواريخ البالستيه والتي لا يمكن لمليشيا ارهابيه الحصول عليها وتهديد الامن الاقليمي والدولي”