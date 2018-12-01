“لماذا نحن في قمة العشرين “

قد يرى المواطن العادي والبسيط أن وجود المملكة العربية السعودية في قمة العشرين ، أمراً عادياً ، بحكم انها دولة مصدرة للبترول وتحتل المركز الاول عالمياً في تصديرها للنفط ومشتقاته وتحتفظ بثلث احتياطي النفط ، لذلك هي هناك !!
لكن في الواقع نحن في قمة العشرين ليس لذات السبب فقط إنما نحن هناك لأننا الأقوى سياسياً ، واقتصادياً ، وعسكرياً .
نحن في قمة العشرين لأننا الأكثر تماسكاً اقتصادياً ، و الأفضل إستثمارياً .
نحن في قمة العشرين لأننا الأكثر أمناً وأماناً لكل عين مستثمرة ، ولكل رأس مال يود أن يزداد .
نحن في العشرين لأننا نملك قيادة قوية وحكيمة تطمح للأفضل ، وذات بعد نظر ، وسعة أفق .
نحن في قمة العشرين لأننا نتمتع بفرص عمل خيالية ، وبتنمية مستدامة ، وطاقة متجددة .
نحن في قمة العشرين لأننا الأجدر والأفضل ، ولأن هذا المكان يليق بنا كدولة لها سيادتها ،وهيبتها ، وكلمتها في المحافل الدولية .
وجودنا في قمة العشرين لم يأتي بمحض الصدفة ، أو المجاملة بل لأن سياسة دولتنا القوية والحكيمة فرضت نفسها لتبقى هناك مع الكبار ، وتبت في أمر
العالم ،ولان العالم لايملك أن يمرر أي قرار في منطقة الشرق الأوسط الابحضور دولتنا وموافقتها .
نحن هناك لا نمثل السعودية فقط ، بل نمثل العالم العربي ، ونمثل طموحات وآمال وتطلعات ملايين الشباب العربي في كل مكان .
إذن جدير بنا ان نفتخر بهكذا دوله تقودها حكمة وشجاعة وقوة خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز” وبرؤية وعنفوان وطموح ولي عهده سمو الأمير ” محمد بن سلمان
صاحب الرؤى والتطلعات والألق ، صائد الأحلام والآمال .
حتماً نحن في قمة العشرين ، لان دولتنا لايليق بها الأّ أن تكون مع الكبار .
“كاتبة سعودية “
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