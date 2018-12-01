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“لماذا نحن في قمة العشرين “

“لماذا نحن في قمة العشرين “
http://almnatiq.net/?p=663244
سميرة القرشي

قد يرى المواطن العادي والبسيط أن وجود المملكة العربية السعودية في قمة العشرين ، أمراً عادياً ، بحكم انها دولة مصدرة للبترول وتحتل المركز الاول عالمياً في تصديرها للنفط ومشتقاته وتحتفظ بثلث احتياطي النفط ، لذلك هي هناك !!

لكن في الواقع نحن في قمة العشرين ليس لذات السبب فقط إنما نحن هناك لأننا الأقوى سياسياً ، واقتصادياً ، وعسكرياً .
نحن في قمة العشرين لأننا الأكثر تماسكاً اقتصادياً ، و الأفضل إستثمارياً .

نحن في قمة العشرين لأننا الأكثر أمناً وأماناً لكل عين مستثمرة ، ولكل رأس مال يود أن يزداد .

نحن في العشرين لأننا نملك قيادة قوية وحكيمة تطمح للأفضل ، وذات بعد نظر ، وسعة أفق .

نحن في قمة العشرين لأننا نتمتع بفرص عمل خيالية ، وبتنمية مستدامة ، وطاقة متجددة .

نحن في قمة العشرين لأننا الأجدر والأفضل ، ولأن هذا المكان يليق بنا كدولة لها سيادتها ،وهيبتها ، وكلمتها في المحافل الدولية .

وجودنا في قمة العشرين لم يأتي بمحض الصدفة ، أو المجاملة بل لأن سياسة دولتنا القوية والحكيمة فرضت نفسها لتبقى هناك مع الكبار ، وتبت في أمر
العالم ،ولان العالم لايملك أن يمرر أي قرار في منطقة الشرق الأوسط الابحضور دولتنا وموافقتها .

نحن هناك لا نمثل السعودية فقط ، بل نمثل العالم العربي ، ونمثل طموحات وآمال وتطلعات ملايين الشباب العربي في كل مكان .

إذن جدير بنا ان نفتخر بهكذا دوله تقودها حكمة وشجاعة وقوة خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز” وبرؤية وعنفوان وطموح ولي عهده سمو الأمير ” محمد بن سلمان
صاحب الرؤى والتطلعات والألق ، صائد الأحلام والآمال .

حتماً نحن في قمة العشرين ، لان دولتنا لايليق بها الأّ أن تكون مع الكبار .

“كاتبة سعودية “

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