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بيرناس مدرباً للاتفاق حتى نهاية الموسم.. وكيش ينضم للفريق

بيرناس مدرباً للاتفاق حتى نهاية الموسم.. وكيش ينضم للفريق
http://almnatiq.net/?p=663264
المناطق_الدمام
وقعت إدارة نادي الاتفاق عصر اليوم (السبت) مع المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس عقد تدريب الفريق الأول حتى نهاية الموسم خلفاً للمدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس.
وسبق للمدرب سيرخيو بيرناس تدريب المنتخب السعودي للشباب تحت 19سنة بين عامي 2012 و 2014، كما عمل مساعداً لمدرب المنتخب السعودي الأول عام 2014، وأشرف في عام 2015 على أكاديمية اتلتيكو مدريد للشباب، وفي موسم 2017-2018 تولى مهمة تدريب فئة الشباب في نادي الاتفاق، وانضم في الجزء الأخير من الموسم الرياضي 2017-2018 إلى الفريق الأول بنادي الاتفاق مساعداً للمدرب الوطني سعد الشهري، وأكمل مشواره مساعداً للمدرب الأورغوياني ليوناردو راموس قبل تعيينه مدرباً للفريق، وينتظر استكمال بقية الطاقم الفني للمدرب بيرناس خلال الفترة المقبلة.
ميدانياً قاد سيرخيو اليوم (السبت) تدريبات الاتفاق على الملعب الرديف بالنادي حيث فرض على اللاعبين عدداً من التدريبات اللياقية والفنية قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعتين أجرى بينهما عدداً من الجُمل الفنية والتكتيكية.
وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب السيلوفاكي فيليب كيش بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة، في الوقت ذاته واصل اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب التونسي.
وسبق التدريب اجتماعاً مطولاً للمدرب سيرخيو بيرناس مع لاعبي الفريق شارحاً لهم أبرز الملاحظات الفنية في المباراة السابقة مع فريق الشباب ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

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