ارتفاع الأسعار في تركيا يصل لأعلى مستوى منذ 15 عاما.. والحكومة تترنح

المناطق_متابعات

كشفت تقارير تركية حديثة أن مؤشر أسعار المستهلكين لا يزال في أعلى مستوى له منذ 15 عاما، رغم المحاولات المضنية من جانب حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من اتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تواجهها أنقرة منذ تنفيذ العقوبات الأمريكية عليها، ويدفع ثمنها محدودو الدخل والفقراء.

وقُدمت مسودة قانون مقترح إلى البرلمان التركي، أمس الجمعة، يقتضي بالسماح للخزانة التركية بإصدار أنواع مختلفة من الصكوك في السوقين المحلية والخارجية.

وشملت مسودة القانون أيضا تعديلات على مدفوعات البطالة وحوافز الصناعات التحويلية وضمانات قطاع التأمين وزيادات في الإيجارات.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتين كايا أمس الجمعة، إن التضخم في تركيا من المتوقع اقترابه تدريجيا من المستويات التي يستهدفها البنك المركزي، رغم أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 15 عاما عند 25.2 في المئة. وفقاً لما نشره موقع ” أحوال تركية ”

كما قال جيتين كايا في بيان نشر على موقع البنك المركزي على الإنترنت إن البنك سيراقب عن كثب العوامل التي تؤثر في التضخم، مضيفا أن أدوات السياسة النقدية سيجري استخدامها بفاعلية.

وأوضح مسح لوكالة (رويترز) يوم الخميس الماضي أن التضخم السنوي من المتوقع أن يهبط إلى 22.6 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى إن التضخم ما زال من المتوقع أن يبقى حول 20 بالمئة حتى منتصف العام القادم، وهو ما يزيد كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 5 بالمئة.

وقال معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة، إن العجز في تجارة تركيا انكمش بنسبة 93.8 بالمئة إلى 456 مليون دولار في أكتوبر.