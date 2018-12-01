المملكة تدعم اليمن بـ “30 ألف طن” من منحة المشتقات النفطية

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في سبيلها لدعم الأشقاء في اليمن و إصلاح ما أتلفته الميليشيات الحوثية الإنقلابية، ولسد العجز في الوقود ومصادر الطاقة المختلفة،قامت المملكة بإعادة الكهرباء إلى محافظة حضرموت.

ووصلت،اليوم، إلى ميناء المكلا باخرة تحمل 30 ألف طن من منحة المشتقات النفطية السعودية، وتحتوي الباخرة النفطية على 17 ألف طن من الديزل و 13 ألف طن من المازوت

وستزود منحة المشتقات النفطية 5 محطات كهرباء في كل من حضرموت، والمهرة، وشبوة، ومأرب، والجوف.

و ستوزع المشتقات النفطية تحت إشراف 6 جهات لأجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي وتوفير الكهرباء على مدار الساعة.

ومن جانبه قال سفير المملكة لدى اليمن،محمد آل جابرإن الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية ستصل إلى ميناء عدن وتحتوي على 65 ألف طن ديزل و32 ألف طن مازوت

وصرح آل جابربأن الدفعة الثانية ستشغل 64 محطة توليد كهرباء في 10 محافظات يمنية، تسهم في استمرارية عملها على مدار الساعة، مؤكدا أن القيادة السعودية حريصة على أن يعمل التيار الكهربائي في كافة المحافظات المحررة على

مدار 24 ساعة طوال الأسبوع لتأمين الحياة الكريمة للأشقاء في اليمن، فالكهرباء هي شريان الحياة والمحرك للاقتصاد والمساعد لرجال الأعمال لممارسة أعمالهم

وأوضح أن منحة المشتقات النفطية السعودية ستوفر 60 مليون دولار شهريًا مما ستخفف من وطأة الميزانية عن الحكومة اليمنيية، وأن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مستمرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية بشكل كامل.

وكشف آل جابرعن انعقاد مؤتمر لإعادة إعمار اليمن في الرياض خلال عام 2019 في الرياض وسيتم دعوة كافة الدول الشقيقة والصديقة لدعم الأشقاء في اليمن

وقال آل جابرإن إعادة الأمل في اليمن تهدف لإعادة الشرعية الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار، وأن المملكة لم ولن تذخر جهدًا في تقديم الدعم التنموي و الإعماري لليمن

وعلق نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم الخنبشي قائلا: ” شهدنا عند تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في المملكة كل أشكال الدعم والمساندة الأخوية الصادقة

وأضاف : “السعودية دعمتنا سياسيًا و دوليًا وإقليميًا و ماديًا ولم تتوانى في لحظة من اللحظات عن المبادرة بتقديم المساعدات أيًّا كان نوعها

ومن جانب آخر قال محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني إن منحة المشتقات النفطية السعودية ستساعدنا على تجاوز الأزمة التي يعانيها قطاع الكهرباء والتكلفة المالية الباهظة

وأضاف البحسني :” خادم الحرمين الشريفين أنقذنا من انقطاع التيار الكهربائي و حرارة الجو وصعوبة العمل في الظلام وتوقف المستشفيات