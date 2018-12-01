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الأمير محمد بن ناصر يرعى الحفل الخطابي لمهرجان البن بجبال جازان

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أمير منطقة جازان يدشن فعاليات مهرجان البن السادس

أمير منطقة جازان يدشن فعاليات مهرجان البن السادس
http://almnatiq.net/?p=663283
المناطق_فضة آل عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقةجازان مساء اليوم , مهرجان البن السادس في جبال جازان ” قهوة الكيف .. مرحباً بالضيف” ، الذي تستضيفه محافظة الدائر بني مالك وذلك بمقر المهرجان بحي العرقين بالمحافظة. وقام سموه فور وصله بقص الشريط ايذانا بتدشين المهرجان ، وتجول والحضور على أقسام وأركان المعرض ، مستمعاً سموه والحضور لشرح مفصل من محافظ الدائر بني مالك المشرف العام على المهرجان نايف بن ناصر بن لبدة والقائمين على المعرض الذي يضم مشاركة “٣٠” مزارعاً من مزارعي البن بالقطاع الجبلي بالمنطقة ، إضافة لمشاركة عدد من الجهات الراعية والداعمة للمهرجان ، ودشن سموه مبادرة مدرسة القعقاع التابعة لمكتب تعليم الداير لاستخدام المياه والحجار البركانية عوضاً عن التربة ، بما يسهم في توفير المياه وخفض الاعتماد على التربة في زراعة البن وغيره من المنتجات الزراعية بالمحافظات الجبلية. وافتتح سموه خيمة الأسر المنتجة بالمهرجان التي تمثل مشاركة “١٥” أسرة من الأسر المنتجة بمحافظة بني مالك ، وخيمة الفن التشكيلي التي تضمنت “١٥٠” عملاً تشكيلياً وصورة فوتوغرافية ، تمثل مشاركة “٢٧ مصورة وفنانة تشكيلية من المصورات والفنانات التشكيلية بالمحافظة ، والمركز الإعلامي بالمهرجان الذي يقدم خدماته للإعلاميين المشاركين في تغطية المهرجان. حضر تدشين المهرجان وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومدراء الإدارات والجهات الحكومية المشاركة في المهرجان.

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