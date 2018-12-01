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وزير الخارجية الأمريكي: لايوجد أي دليل يربط ولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي

وزير الخارجية الأمريكي: لايوجد أي دليل يربط ولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي

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وزير الخارجية الأمريكي: لايوجد أي دليل يربط ولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي

وزير الخارجية الأمريكي: لايوجد أي دليل يربط ولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي
http://almnatiq.net/?p=663293
المناطق_وكالات

حسم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ادعاءات حول مسؤولية ولي العهد عن مقتل المواطن جمال خاشقجي، قائلاً: “لقد قرأت كل المعلومات الاستخبارية الموجودة في حوزة حكومة الولايات المتحدة، ولا يوجد دليل يربط ولي العهد بقتل خاشقجي”.

وقال الوزير الأمريكي في مقابلة مع شبكة CNN: هذا بيان دقيق، إنه بيان مهم، وهو تصريح نعلنه اليوم، أنه لا علاقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بواقعة مقتل خاشقجي.

وأبدت المملكة منذ اختفاء خاشقجي، في الثاني من أكتوبر الماضي، حرصها على الوصول إلى الحقيقة، ثم أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق رسمي في القضية، تم في إطاره توقيف 18 مشتبهًا.

 

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