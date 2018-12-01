“جمعية الثقافة والفنون بجدة تجمع مابين عبده خال وشخصيات رواياته”

المناطق_عادل الزهراني

عاش حضور وزوار جمعية الثقافة والفنون بجدة ليلة أمس “الخميس” اجواءً وُصفت بالمتميزة والمبهجة إثر استضافتها للروائي عبده خال.

الأمسية والتي حملت عنوان “عبده خال يناقش أقدار شخصيات رواياته” وقدمها الدكتور جمعان الغامدي تحدث فيها الروائي خال عن شخصيات رواياته، وكيف كان تاثره بها واثرها عليه الى أن أوصلته للمرض، حديثاً لم يخلو من الفكاهة مرة ومن الألم مرة ألا أنه وضّح للحضور بقوله” يتسع قلبي لكل شخصيات رواياتي واتحملهم”.

وعن شهدت الأمسية مداخلات عدة من أغلب الحضور ، فتحدثت الروائية لمياء باعشن قائلةً: نشاط جميل لجمعية الثقافة والفنون بجدة وأمسية ناجحة بكل المقاييس، تفاعل معها الحضور واظهرت أجزاء من قدرات عبده خال التحدثية وقدرته على شد انتباه الحضور كما يفعل قلمه.

وفي ذات الخصوص قال الدكتور حمود أبو طالب: شكراً جداً لجمعية الثقافة والفنون بجدة على كل نشاطاتها النوعية الحافلة وعلى برامجها الثرية، فقد قضينا ليلة جميلة بأختيار روائي عربي كبير، وتفاعل من الحضور كان مميزاً ونتمنى أن تتكرر .

بينما عبر الروائي عبده خال بقوله: سعدت بحضور من احبهم ويحبوني واسعدني الأصغاء الذي سيطر على الأمسية وفرحت كثيرا بمن تحدث عن الشخصيات ومن استمع إلى شكوى الروائي من شخصياته وأشكر جمعية الثقافة والفنون بجدة على هذه الأمسية الجميلة.

بدوره قال مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الاستاذ محمد آل صبيح بعد تكريمه للروائي عبده خال: “عبده خال الإنسان المبتسم المبهج، خط بقلمه همومنا وقضايانا عبر مقالاته إلتي كان لها الأثر في تصحيح مسارها كما أنه من خلال رواياته التي أستشرف فيها المستقبل وواقعه الأليم صور لنا العالم الموازي بلغة رفيعة تضعنا أمام محاكمة ذواتنا، أمس أدركت أن عبده خال يسكن في وجدان كل إنسان كما إن الإنسانية كلها تسكن وجدان وفكر عبده خال،في محاكمة أبطال رواياته كان عبده القاضي والخصوم والشهود كان على مسافة واحدة من الجميع كان الرضا بما كتب الله قبل وبعد، في أمسيتنا الباذخة الثراء بنجمها وحضورها شعرت أن الجمعية تسير في الاتجاه الصحيح لتفعيل الحراك الثقافي الفاعل للارتقاء بمشهدنا الثقافي”.