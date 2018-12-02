شاهد .. “الخضيري” عن علاج السرطان الجديد: نحن أمام عصر جديد انتظرناه 30 عاما

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أكد الأستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أن علاج السرطان الجديد الذي تم اكتشافه سوف يغيّر طرق العلاج 100، مشيرا إلى أن البشرية الآن أمام عصر جديدتم انتظاره قرابة الـ 30 عاما.

وقال في مداخلة على قناة العربية، هذا إنجاز جديد واكتشاف جديد لعلاج السرطان، بحيث يستهدف هذا الدواء الجديد “فيتراكفي” الأصل الجيني للسرطان، ويعالج أصل الورم والجينات المتطفرة قبل انتشار الورم (وهذا أول دواء بهذه المواصفات، وسيغير طرق العلاج ١٠٠٪ .

وأضاف، أنه حالياً هو مخصص للأورام من خلل جيني في الكاينيز NTRK، وليس لكل الأورام، وسعره ٤٠٠ ألف دولار، وأنا متفائل بالوصول لهذه المرحلة من الخيارات العلاجية (الجين)، وهذه الاكتشافات سيتبعها أخرى للوصول للعلاج المثالي، وسيُفتح الباب لاكتشافات أخرى وأبحاث لاحقة لتتجه العلاجات للجينات وليس للخلية.

وأشار إلى أن العلاج سيعالج أيضا الحالات المتأخرة من المرض، ما يؤكد فائدته لجميع المرضى، متوقعا اعتماده في مستشفيات العالم خلال الأشهر المقبلة.

وكانت قد أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، عن إجازة أول دواء في العالم يمكنه معالجة مرض السرطان من منبعه وأصله، وللكبار والصغار؛ بحسب ما أفاد به مفوض الهيئة الحكومية.

ويعتمد عقار “فيتراكفي” (Vitrakvi) على معالجة الطفرات الوراثية للأورام السرطانية؛ بغضّ النظر عن نوع المرض أو مكان نشأته وفق “سكاي نيوز”.

وقال مفوض الهيئة الأمريكية “سكوت غوتليب”: إن “التصديق على إجازة وطرح هذا الدواء، خطوة مهمة لعلاج السرطان؛ لأنه يعالجه من منبعه، ويعالج أساس جينات الأورام السرطانية أياً كان موقع منشئها في جسم الإنسان”.

وأكد “غوتليب” أن العقار الجديد سوف يساعد مرضى السرطان للحصول على العلاج المناسب، ويسهم عقار “فيتراكفي” في علاج أشخاص يعانون من أورام سرطانية مختلفة، ولكن يمتلكون طفرات وراثية مشتركة.