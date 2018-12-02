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المملكة تستضيف قمة قادة دول مجموعة العشرين في 2020

المملكة تستضيف قمة قادة دول مجموعة العشرين في 2020
http://almnatiq.net/?p=663321
المناطق - الرياض

أعلن البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام القادم، فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة في عام 2020 .
وقال البيان :” نشكر الأرجنتين على رئاستها لمجموعة قمة العشرين وعلى استضافة مؤتمر قمة بوينس آيرس الناجح، ونتطلع إلى عقد اجتماعاتنا القادمة في اليابان في عام 2019 ، وفي المملكة العربية السعودية في عام 2020″.

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