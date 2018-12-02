رونالدو يسجل للمرة الخامسة على التوالي ويتقدم بفريقه

شهز كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الشباك للمباراة الخامسة على التوالي، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ليكمل انتصار المتصدر 3- صفر خارج الديار على فيورنتينا السبت.

ودفع فيورنتينا، الذي تعادل في مبارياته الخمس السابقة، ثمن إضاعة الفرص التي أتيحت له ليرفع يوفنتوس، الذي فقد نقطتين فحسب في أول 14 مباراة، رصيده إلى 40 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة على نابولي صاحب المركز الثاني.

ومنح لاعب الوسط رودريغو بيتانكور التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 31 بعد أن تبادل الكرة مع باولو ديبالا قبل أن ينطلق داخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة منخفضة بعيدا عن متناول الحارس ألبان لافونت.

وأهدر ماركو بيناسي وفيتور هوغو فرصتين جيدتين لفيورنتينا في الشوط الثاني وأنقذ فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس تسديدة أطلقها فيدريكو كييزا.

وبينما بدا فيورنتينا قريبا من إدراك التعادل، ضاعف المدافع جيورجيو كيليني تقدم يوفنتوس.

ولمس لافونت بيده محاولة كيليني، لكن الكرة قفزت ودخلت المرمى بعد أن خدعت اثنين من لاعبي فيورنتينا.

ووضع رونالدو اسمه في قائمة المسجلين من ركلة جزاء بعد أن لمس إديميلسون الكرة بيده، ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف في الدوري ويتقاسم صدارة قائمة الهدافين مع كشيشتوف بياتك مهاجم جنوة.

وقال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس “هذا فريق من أبطال عظماء ورجال رائعين يملكون شخصية مذهلة. الرغبة في الفوز هي التي تصنع الفارق”.

“اللاعبون جاهزون للركض ومطاردة الكرة ووضع أنفسهم في موقف جيد لزملائهم”.

وتقبل ستيفانو بيولي مدرب فيورنتينا أن اللمسة الأخيرة أمام المرمى خذلت فريقه الذي تراجع للمركز 12.

وأضاف “من المؤسف أننا لم نحاول إنهاء أي فرصة من التي سنحت لنا وهو أمر ليس من السهل فعله أمام منافس رائع”.

وتابع “النتيجة خادعة وأشعر بالأسف بسبب استقبالنا الهدف الأول وعدم الاستفادة من الفرص الخطيرة في الشوط الثاني”.