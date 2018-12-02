العثور على قائد الأسطول الخامس الأمريكي متوفيا في البحرين

المناطق - وكالات

أعلن البنتاغون أن قائد القوات البحرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الفريق بحري سكوت ستيرني، عثر عليه متوفيا بمقر إقامته في البحرين.

وقال قائد العمليات البحرية للبنتاغون، الأميرال جون ريتشاردسون، في بيان مصور نشره مساء اليوم السبت، إن ستيرني، قائد القوات البحرية للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية وقائد الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، عثر عليه ميتا في مقر إقامته بالمملكة.

ولم يوضح ريتشاردسون سبب وفاة ستيرني، إلا أنه أشار إلى أن من غير المشتبه حتى الآن أن وفاته ناجمة عن عنف، لافتا إلى أن لجنة التحقيقات الجنائية للبحرية الأمريكية والداخلية البحرينية تتعاونان لإجراء التحقيق في الحادث.

كما ذكر ريتشاردسون أن نائب ستيرني، اللواء بحري بول شليس، تولى قيادة البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط والأسطول الخامس.

وتولى ستيرني، مواطن مدينة إلينوي بولاية شيكاغو الذي انضم إلى الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1982، منصبي قائد الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين وقائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية يوم 6 مايو.

وكان تحت قيادة ستيرني 20 ألف شخص وهم من العسكريين بالقوات البحرية للولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده والمدنيين الذين عملوا على الأسطول الأمريكي.