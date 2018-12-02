‏تعليم جازان ينظم اللقاء الأول لريادة الأعمال “استثمار”

جازان -فضه عطيف

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة نشاط الطالبات “قسم المهارات والأعمال” اللقاء الأول لريادة الأعمال “استثمار” تحت شعار (دلني على السوق) وذلك بالمتوسطة الثانية وفصول النور بمدينة ⁧‫جيزان‬⁩.

وتحدث مدير عام تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ”في‬⁩ كلمة مسجلة” خلال اللقاء أن هذا البرنامج يمثل أهمية كبيرة للميدان التعليمي ويجب على جميع منسوبي التعليم دعمه ومساندته لتمكين الأيادي الوطنية من دعم أسواقنا والمساهمة في تطور المملكة وتقوية اقتصادها ، مشيراً إلى أن رؤية المملكة تستهدف تسليح الجيل القادم بالعلم والمعرفة والمهارات ليكونوا مصدر قوة وتطور لهذه البلد المباركة ويأتي هذا البرنامج معززاً لذلك ، مقدماً الشكر للمساعدة للشؤون التعليمية ولمديرة نشاط الطالبات ولرئيسة قسم المهارات والأعمال ولجميع المعلمات والطالبات.

بدورها أبدت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة رحاب مسلم فخرها واعتزازها بالمشاريع والمشاركات التي قدمتها الطالبات والتي تؤكد على تميزهن ومهاراتهن المتعددة ، مؤكدة أن المدير العام للتعليم قد وجه بدعم هذه المبادرات وتقديم الدعم المناسب لها لتحقق أهدافها لما لها من أثر كبير على الطالبات وعلى المجتمع والوطن ، متطلعة لوجود برامج مماثلة لتأهيل الطلاب والطالبات وإكسابهم المهارات المختلفة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، مقدمة الشكر لإدارة نشاط الطالبات ولقسم المهارات والأعمال.

من جهتها بينت رئيسة قسم المهارات والأعمال بإدارة نشاط الطالبات الأستاذة رجاء العطاس أن هذا اللقاء يعد ختاماً لأسبوع ريادة الأعمال العالمي والذي نفذ في جميع مدارس تعليم جازان خلال الفترة من 13 – 18 فبراير 2018 ويهدف هذا لإكساب الطالبة الأسس العلمية لريادة الأعمال والدخول لسوق العمل، وتحفيز روح المبادرة والطموح ، ونشر ثقافة التعاملات المالية الصحيحة لديهن ، موضحة أن اللقاء اشتمل على عدد من أوراق العمل منها “تحويل المشروع من فكرة إلى مشروع رائد ” والمشاريع الصغيرة وأثرها في ازدهار الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030 بالإضافة لمعرض مصاحب يضم مشاريع الطالبات ومشاركاتهن ، مقدمة الشكر للمدير العام للتعليم لدعمه للمشروع ولجميع برامج نشاط الطالبات وقسم المهارات والأعمال وللمساعدة للشؤون التعليمية على توجيهاتها ودعمها للمشروع في جميع مراحله ومتابعتها الدائمة له كما تقدمت بالشكر لمديرة إدارة نشاط الطالبات ولجميع المعلمات والطالبات المشاركات.