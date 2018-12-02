احدث الأخبار

‏تعليم جازان ينظم اللقاء الأول لريادة الأعمال “استثمار”
منطقة جازان
 لوبيز أوبرادور يؤدي اليمين الدستورية كرئيس جديد للمكسيك
أبرز المواد
 محافظ الخرج يتفقد الاستعدادات الخاصة بجناح المحافظة بمهرجان الجنادرية
منطقة الرياض
 أمير جازان يشيد بنشاط الغرفة التجارية ودورها في قيادة القطاع الخاص
منطقة جازان
 أمير جازان يدشن معرض الجهات الحكومية المشاركة بمهرجان البن السادس
منطقة جازان
 لوكاكو يهز الشباك في تعادل يونايتد المتواضع
أبرز المواد
 بوتين يتوعد أوكرانيا: الحرب ستستمر
أبرز المواد
 العثور على قائد الأسطول الخامس الأمريكي متوفيا في البحرين
أبرز المواد
 رونالدو يسجل للمرة الخامسة على التوالي ويتقدم بفريقه
أبرز المواد
 المملكة تنضم إلى اللجنة الثلاثية في مجموعة العشرين
أبرز المواد
 الأذكياء سعداء إن كانوا لوحدهم فقط.. فما السبب ؟
أبرز المواد
 الدول العربية تعتزم تشكيل تحالف بنكي لتمويل المشروعات الإقليمية
أبرز المواد
‏تعليم جازان ينظم اللقاء الأول لريادة الأعمال “استثمار”

‏تعليم جازان ينظم اللقاء الأول لريادة الأعمال “استثمار”

منطقة جازان
لوبيز أوبرادور يؤدي اليمين الدستورية كرئيس جديد للمكسيك

لوبيز أوبرادور يؤدي اليمين الدستورية كرئيس جديد للمكسيك

أبرز المواد
محافظ الخرج يتفقد الاستعدادات الخاصة بجناح المحافظة بمهرجان الجنادرية

محافظ الخرج يتفقد الاستعدادات الخاصة بجناح المحافظة بمهرجان الجنادرية

منطقة الرياض
أمير جازان يشيد بنشاط الغرفة التجارية ودورها في قيادة القطاع الخاص

أمير جازان يشيد بنشاط الغرفة التجارية ودورها في قيادة القطاع الخاص

منطقة جازان

‏تعليم جازان ينظم اللقاء الأول لريادة الأعمال “استثمار”

‏تعليم جازان ينظم اللقاء الأول لريادة الأعمال “استثمار”
http://almnatiq.net/?p=663351
جازان -فضه عطيف

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة نشاط الطالبات “قسم المهارات والأعمال” اللقاء الأول لريادة الأعمال “استثمار” تحت شعار (دلني على السوق) وذلك بالمتوسطة الثانية وفصول النور بمدينة ⁧‫جيزان‬⁩.

وتحدث مدير عام تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ”في‬⁩ كلمة مسجلة” خلال اللقاء أن هذا البرنامج يمثل أهمية كبيرة للميدان التعليمي ويجب على جميع منسوبي التعليم دعمه ومساندته لتمكين الأيادي الوطنية من دعم أسواقنا والمساهمة في تطور المملكة وتقوية اقتصادها ، مشيراً إلى أن رؤية المملكة تستهدف تسليح الجيل القادم بالعلم والمعرفة والمهارات ليكونوا مصدر قوة وتطور لهذه البلد المباركة ويأتي هذا البرنامج معززاً لذلك ، مقدماً الشكر للمساعدة للشؤون التعليمية ولمديرة نشاط الطالبات ولرئيسة قسم المهارات والأعمال ولجميع المعلمات والطالبات.

بدورها أبدت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة رحاب مسلم فخرها واعتزازها بالمشاريع والمشاركات التي قدمتها الطالبات والتي تؤكد على تميزهن ومهاراتهن المتعددة ، مؤكدة أن المدير العام للتعليم قد وجه بدعم هذه المبادرات وتقديم الدعم المناسب لها لتحقق أهدافها لما لها من أثر كبير على الطالبات وعلى المجتمع والوطن ، متطلعة لوجود برامج مماثلة لتأهيل الطلاب والطالبات وإكسابهم المهارات المختلفة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، مقدمة الشكر لإدارة نشاط الطالبات ولقسم المهارات والأعمال.

من جهتها بينت رئيسة قسم المهارات والأعمال بإدارة نشاط الطالبات الأستاذة رجاء العطاس أن هذا اللقاء يعد ختاماً لأسبوع ريادة الأعمال العالمي والذي نفذ في جميع مدارس تعليم جازان خلال الفترة من 13 – 18 فبراير 2018 ويهدف هذا لإكساب الطالبة الأسس العلمية لريادة الأعمال والدخول لسوق العمل، وتحفيز روح المبادرة والطموح ، ونشر ثقافة التعاملات المالية الصحيحة لديهن ، موضحة أن اللقاء اشتمل على عدد من أوراق العمل منها “تحويل المشروع من فكرة إلى مشروع رائد ” والمشاريع الصغيرة وأثرها في ازدهار الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030 بالإضافة لمعرض مصاحب يضم مشاريع الطالبات ومشاركاتهن ، مقدمة الشكر للمدير العام للتعليم لدعمه للمشروع ولجميع برامج نشاط الطالبات وقسم المهارات والأعمال وللمساعدة للشؤون التعليمية على توجيهاتها ودعمها للمشروع في جميع مراحله ومتابعتها الدائمة له كما تقدمت بالشكر لمديرة إدارة نشاط الطالبات ولجميع المعلمات والطالبات المشاركات.

روابط ذات صلة

أمير جازان يشيد بنشاط الغرفة التجارية ودورها في قيادة القطاع الخاص

أمير جازان يشيد بنشاط الغرفة التجارية ودورها في قيادة القطاع الخاص
أمير جازان يدشن معرض الجهات الحكومية المشاركة بمهرجان البن السادس

أمير جازان يدشن معرض الجهات الحكومية المشاركة بمهرجان البن السادس
الأمير محمد بن ناصر يرعى الحفل الخطابي لمهرجان البن بجبال جازان

الأمير محمد بن ناصر يرعى الحفل الخطابي لمهرجان البن بجبال جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*