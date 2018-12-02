أمير جازان يشيد بنشاط الغرفة التجارية ودورها في قيادة القطاع الخاص

الداير - فضه عطيف

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بأنشطة الغرفة التجارية ، وأثنى على الدور الكبير الذي تقوم به في مجال قيادة القطاع الخاص، وسعيها المتواصل نحو الارتقاء بالتنمية الوطنية وحرصها على دفع حركة التنمية الاجتماعية و على الجهود الطيبة التي تبذلها الغرفة منوهاً بأن الغرفة التجارية حالياً فيها حراك دائم ومستمر يخدم مختلف فئات المجتمع بشقيْه الاقتصادي والمدني بفضل جهود وتحركات مجلس إدارة الغرفة وأمانتها العامة وكافة العاملين . جاء ذلك خلال تدشينه مساء اليوم مهرجان البن السادس في جبال جازان ” قهوة الكيف مرحباً بالضيف” الذي تستضيفه محافظة الدائر بني مالك وذلك بمقر المهرجان بحي العرقين بالمحافظة وخلال جولته على أركان المهرجان قدّم أمين عام الغرفة التجارية الدكتور ماجد الجوهري شرحاً موجزاً عن أنشطة وتحركات مجلس إدارة الغرفة لخدمة المنطقة وكذلك شرح عن مبادرة الغرفة لتدريب 200 شاب وشابة من محافظة الدائر والتي تهدف لتنمية قدرات الشباب والشابات وإعدادهم اعداداً مميزاً ، لتعزيز فرص التمكين لديهم لبدء حياتهم المهنية التي تضمن لهم مستقبل زاهر، ليكونوا عناصر فاعلة في رفع الناتج المحلي للاقتصاد الوطني . وأوضح رئيس “غرفة جازان ” الأستاذ خالد صايغ أن الغرفة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تدريب الكوادر الباحثة عن العمل وتمكينهم من المهن المعلنة للتوطين لرفع نسبة الناتج المحلي عبر مشاركة القطاع الخاص وتطوير الكفاءات الوطنية بالمنطقة إيمانا من غرفة جازان بأنها جزء من المجتمع وتعئ جيدًا مسئوليتها تجاه دور الشباب والشابات في المجتمع السعودي لأنهم عماد الاقتصاد الوطني منوهاً بما تحظى به غرفة جازان من دعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان

وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لدفع عجلة التنمية في المنطقة لخدمة القطاع الخاص والإستثمار وخدمة المجتمع ولأهمية موقعها مما يعطينا دافعا لتقديم خدمات أفضل .