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الأرصاد:سماءً غائمة جزئيًا على شرق و وسط و غرب المملكة وأمطار على جنوب غرب

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الأرصاد:سماءً غائمة جزئيًا على شرق و وسط و غرب المملكة وأمطار على جنوب غرب

الأرصاد:سماءً غائمة جزئيًا على شرق و وسط و غرب المملكة وأمطار على جنوب غرب
http://almnatiq.net/?p=663366
المناطق- واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا على شرق و وسط و غرب المملكة في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع أن تتأثر الروية الأفقية بالضباب على شمال و شرق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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