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العميس تحتفل بـ “سباهي” وتعد بمواصلة التميز ..ليلة وفاء لتكريم إعلاميو منطقة جازان

العميس تحتفل بـ “سباهي” وتعد بمواصلة التميز ..ليلة وفاء لتكريم إعلاميو منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=663368
جازان - فضة عطيف

احتفالا بحصولها على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المستشفيات الصحية (سباهي)، وتقديرا للإعلاميين بمنطقة جازان ،وحرصا من إدارة المستشفى على أن يطلع جميع الإعلاميين على خدمات التي يقدمها المستشفى .

فقد أقام مستشفى العميس بجازان احتفالا حضرته مجموعة من الشخصيات البارزة في المنطقة وعدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات في حفل تكريمي داخل صالة الإجتماعات مساء أمس .

احتفال مميز
وقد بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى مدير عام شركة العميس الطبية، الشيخ عوض بن مشبب العميس، كلمة رحب فيها بالضيوف الكرام،مشيرا إلى أن حصول المستشفى على شهادة الاعتماد يلقي على عاتق الإدارة والعاملين في المستشفى مسؤولية كبيرة في مواصلة رحلة التميز التي قطعوها خلال الفترة الماضية.

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