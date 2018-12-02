العالم يرحب بولي العهد في قمّة مجموعة العشرين ويحبط مخططات الإخوان

المناطق.. إسلام داوود

منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيه أقدامه، أرض الأرجنتين، وكانت حفاوة الترحيب وحسن الاستقبال هي الطابع الدائم الذي حظي به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، سواء من الحكومة الأرجنتينية صاحبة الأرض والضيافة أو من الضيوف الآخرين، الذين وفدوا على بيونس آيرس، لحضور اجتماعات قمة العشرين.

أهم ما في الأمر كان الترحيب الحار الذي حازه، ولي العهد من زعماء الدول العظمى، وهو الأمر الذي وجه رصاصة قاتلة لكل المحاولات التي دأب الإعلام الإخواني القطري على تصديرها، عن زيارة ولي العهد، بمزاعم أنها ستسبب الكثير من الإحراج لشخصه وللمملكة.

وبين ترحيب حارّ من بوتين، ولهجة مازحة من قبل ترامب، ومناقشات مثمرة مع ماكرون وماي، قضى صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، وقته غارقا بجدول أعمال مشغول، لا وقت فيه للهراء الذي روج له إعلام قمر

لم يجد ولي العهد السعودي نفسه معزولاً لدى بدء أعمال قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، بل كان محاطاً بشكل جيد.

وعقد ولي العهد، لقاءات شملت الرئيس الصيني، ورئيس جنوب إفريقيا، ونائب الرئيس الإندونيسي، ورئيسة الوزراء البريطانية.

ووفقا لمحليين، فإنه وعلى عكس التوقعات، كان ولي العهد في قمة مجموعة العشرين، أشبه بنجم الحدث الأكبر، على مستوى العالم، وأكثر من حازوا اهتمام القادة والإعلام العالميين على السواء.

وكان البيت الأبيض أكد أن الأمير محمد بن سلمان “تبادل حديثا وديا” مع دونالد ترامب على هامش القمة، الأمر الذي ينسف تلك الروايات الإعلامية القطرية التي تشكك، في متانة العلاقات السعودية الأمريكية خلال الفترة الماضية، وخاصة مع قضية وفاة جمال خاشقجي.

وأيا كانت نتائج قمة العشرين على المستوى الدويى، فإن المؤكد أن القمة كانت تأكيدا على مكانة المملكة الإقليمية والعالمية، وهو ما لا يمكن تجاهله أو التقليل منه على الإطلاق، وإن كان من خاسرين فهم أصحاب الرهانات القطرية الإخوانية.